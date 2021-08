“Uomini e Donne”, nome e FOTO della prima tronista trans: “Sono donna da 8 anni”

Andrea Nicole è il nome della prima tronista transgender nella storia di “Uomini e Donne”: le confessioni della giovane poco dopo la registrazione

E’ stata da poco registrata la prima puntata della nuova stagione di “Uomini e Donne“, che ripartirà il prossimo 13 settembre. Negli scorsi mesi si era a lungo parlato della possibilità di trovare una tronista transgender seduta sul trono. A fronte dei recenti sviluppi, la tronista ha un nome e un volto: si chiama Andrea Nicole, e non sopporta di essere definita “trans”. “Ho completato il mio percorso 8 anni fa, per la legge italiana sono una donna“, ha ribadito la giovane ai microfoni de Il Fatto Quotidiano. Andrea Nicole, che era alquanto timorosa del riscontro che avrebbe potuto ottenere tra i suoi corteggiatori, ha fatto le sue prime dichiarazioni in merito all’esperienza televisiva da poco intrapresa.

Andrea Nicole, nome e FOTO della prima tronista trans di “Uomini e Donne”

I fan di “Uomini e Donne” non vedevano l’ora di scoprire il nome della prima tronista transgender nella storia del programma. Andrea Nicole, che ha registrato la prima puntata della trasmissione da poche ore, detesta tuttavia l’appellativo che tutti i giornali le stanno accostando: “Transgender definisce una persona che è in fase di transizione, io ho completato il mio percorso“, ha chiarito la giovane a Il Fatto Quotidiano. La tronista, che a stento è riuscita a controllare l’emozione, ha spiegato la sua scelta di aggiungere Nicole al suo nome di battesimo.

“Io non mi riconoscevo per il mio corpo, non per la persona che ero. Sono sempre stata io, Andrea sono io“: queste le sue confessioni ai microfoni del giornale. In merito alla proposta avanzatale da Maria De Filippi, la tronista si è detta entusiasta ed al contempo pensierosa. Andrea Nicole ha infatti ammesso che, nei giorni scorsi, il terrore di essere rifiutata dai corteggiatori l’aveva davvero messa a dura prova.

Fortunatamente, grazie alla registrazione, la tronista ha avuto modo di ricredersi: “Ho guardato i ragazzi presenti in studio e non ho notato occhi indiscreti“. Il suo percorso all’interno del programma è appena iniziato.