“Uomini e Donne”, ex tronista rompe il silenzio: “Tra di noi è finita”

Tra Massimiliano e Vanessa è finita per sempre: l’ex coppia di Uomini e Donne si era conosciuta nello studio di Maria De Filippi all’inizio del 2021

Uomini e Donne è senza ombra di dubbio uno dei programmi televisivi più seguiti e attesi della stagione. Proprio ieri è stata registrata la prima puntata di quest’anno, con nuovi tronisti e nuovi amori pronti a sbocciare. Nella scorsa stagione invece abbiamo assistito al trono di Massimiliano Mollicone, che partecipò al programma sperando di riuscire a trovare l’amore. Alla fine scelse Vanessa, sperando che fosse lei la donna della sua vita, ma i due si sono lasciati proprio di recente.

Uomini e Donne, Massimiliano e Vanessa si sono lasciati

Massimiliano oggi ha deciso di rompere il silenzio riguardo la loro relazione finita troppo presto. “Penso che sia giusto dirvi la verità, per voi che ci avete seguito. Io e Vanessa ci siamo lasciati perché la coppia non funzionava più. Un po’ per incompatibilità e un po’ per altre cose, non è andata bene. Mi dispiace perché fra i tre mesi di corteggiamento e il dopo, è stato un bel po’ di tempo“. I due infatti si erano voluti tanto e avevano deciso di lasciare il programma insieme poco prima l’inizio dell’estate, e Massimiliano aveva così deciso di chiudere la frequentazione con Eugenia, ragazza che stava conoscendo all’interno del programma, con cui si trovava molto bene soprattutto a livello mentale.

Purtroppo è così che funziona: c’è chi riesce a trovare l’amore per la vita e chi, invece, scopre di essere incompatibile con il proprio partner. Per Massimiliano e Vanessa è accaduto esattamente questo.