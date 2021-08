Tragico incidente sul lavoro: titolare di un’impresa edile e operaio perdono la vita

Un incidente sul lavoro, avvenuto ieri in un cantiere di Barral, frazione di Gressan, in Valle D’Aosta, è costato la vita ad un 70enne ed un operaio di 51 anni.

Ennesimo incidente mortale sul lavoro nel nostro Paese. Nel pomeriggio di ieri, un operaio di 51 anni ed il titolare di un’impresa, un 70enne, sono stati travolti da una lastra di cemento mentre si trovavano in un cantiere di Barral, frazione di Gressan, in Valle D’Aosta. Presso il cantiere, scattato l’allarme, sono arrivati i soccorsi che hanno trasportato i due in ospedale. Purtroppo per il 70enne e per l’operaio non c’è stato nulla da fare: entrambi sono deceduti dopo il ricovero per le gravi ferite riportate nell’incidente.

Valle D’Aosta, incidente sul lavoro: morti l’ex sindaco di Jovencan e un operaio 51enne

Tragedia a Barral, frazione di Gressan, piccolo comune di circa 3mila abitanti in Valle D’Aosta, dove un operaio ed il titolare di un’impresa sono morti in un incidente sul lavoro avvenuto nel pomeriggio di ieri, martedì 24 agosto.

A perdere la vita Velio Dal Dosso, operaio di 51 anni, e Sandro Pepellin, 70enne titolare dell’impresa edile ed ex sindaco di Jovencan. I due, secondo quanto riporta la redazione del quotidiano La Stampa, stavano lavorando in un cantiere per la costruzione di un B&b, quando improvvisamente sono stati travolti da una lastra di cemento che stavano scaricando da un camion.

Lanciato l’allarme, sul luogo dell’incidente è arrivato lo staff medico del 118 che ha trasportato il 70enne e l’operaio presso l’ospedale di Aosta. Qui i medici non hanno potuto far nulla per Pepellin, deceduto subito dopo l’arrivo presso il nosocomio. Il 51enne, considerate le gravi condizioni, era stato trasferito nel reparto di rianimazione, dove il suo cuore ha smesso di battere, per le gravi ferite riportate, nella notte.

Intervenuti anche i carabinieri e gli ispettori del lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti e risalire alle cause che hanno fatto scivolare la lastra dal mezzo pesante. Il cantiere teatro della tragedia, scrive La Stampa, è stato posto sotto sequestro.