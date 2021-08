Giulia Valentina ha folgorato il web con l’ultimo post condiviso su Instagram. Tra il look e la posa i fan sono rimasti senza fiato.

Affascinante, occhioni azzurri, curve roventi. Giulia Valentina ha conquistato nel tempo il popolo del web con la sua bellezza travolgente e i suoi scatti unici che l’hanno resa nota su social. Classe 1990, di Torino, l’influencer e fashion blogger è inoltre conosciuta per la sua relazione con Fedez, durata per tre anni. Apparsa in suo videoclip, il suo volto è stato anche protagonista di innumerevoli campagne pubblicitarie per noti brand e alcune apparizioni televisive. Tra i suoi progetti spicca il canale Youtube dedicato alla lingua inglese.

Molto affermata su Instagram, il suo account è un susseguirsi di scatti incredibili accomunati dalla sua bellezza mozzafiato. Dagli shooting ad attimi di vita personale, ogni foto conquista il pubblico incantato dal fascino e dalla verve dell’influencer.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “C’è chi ha zoomato e chi mente”. Elisa Isoardi sfida le onde: scatti bollenti, in mostra le parti migliori – FOTO

Giulia Valentina: la mise e la posa incantano tutti

Per vedere il look e la posa di Giulia Valentina, vai su Successivo