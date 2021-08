Afghanistan, attacco kamikaze: ci sono diversi morti e feriti

Pochi minuti fa, un attacco kamikaze si è verificato all’aeroporto di Kabul, in Afghanistan: il bilancio provvisorio parla di diversi morti e feriti.

Una forte esplosione è avvenuta all’aeroporto di Kabul, in Afghanistan. La deflagrazione si è verificata nei pressi di uno dei cancelli di ingresso. Al momento, secondo quanto ricostruito pare essersi trattato di un attacco kamikaze. Nell’attacco sarebbero morte diverse persone, mentre altre sarebbero rimate ferite. Il bilancio della tragedia non è ancora chiaro, ma l’attacco è stato confermato dal Pentagono.

Afghanistan, attacco all’aeroporto di Kabul: diversi morti e feriti

Questa mattina, giovedì 25 agosto, un attacco suicida si sarebbe verificato presso l’aeroporto di Kabul, in Afghanistan.

Nel dettaglio, secondo quanto riporta la stampa internazionale e la redazione di Rai News, pare si sia verificata una forte esplosione nei pressi di uno dei cancelli di ingresso. In quello che dalle prime notizie pare essere un attacco kamikaze, diverse persone sarebbero rimaste uccise, mentre altre ferite.

Leggi anche —> Afghanistan, su Kabul l’ombra dell’Isis: l’allarme dell’intelligence

A confermare la notizia è stato il Pentagono, il cui il portavoce, John Kirby, sul proprio profilo Twitter ha scritto: “Possiamo confermare un’esplosione fuori dall’aeroporto di Kabul. Al momento, però, non c’è chiarezza sul numero delle vittime, forniremo ulteriori dettagli appena possibile“.

In mattinata, riporta Rai News, si erano vissuti altri momenti di terrore nello scalo quando un C130 dell’aeronautica italiana, ha rischiato di essere colpito da alcuni proiettili esplosi dai talebani con una mitragliatrice per disperdere la folla. Fortunatamente, grazie alle manovre del pilota, l’aereo, in fase di decollo, non è stato raggiunto dai proiettili e non vi sono state conseguenze per l’equipaggio ed i passeggeri (giornalisti e 98 civili afghani).

Purtroppo, dunque, sono stati confermati i timori delle scorse ore quando i servizi segreti di Inghilterra, Germania e Stati Uniti, avevano ipotizzato attentati all’aeroporto della capitale afghana. L’intelligence parlava di un possibile attacco da parte dell’ISIS, più nello specifico della fazione asiatica acerrima rivale dei talebani.

Leggi anche —> Afghanistan, “nessun corridoio umanitario”: la posizione del Premier scatena la polemica

L’aeroporto della Capitale, dunque, vive momenti di tensione e terrore considerato che si tratta dell’unica speranza per migliaia di civili intenzionati a lasciare il Paese.