“Amici”, ex allievo annuncia le nozze: chi è il fidanzato

L’ex ballerino di Amici annuncia il fidanzamento ufficiale: il compagno ha risposto sì alla sua proposta di matrimonio

Fiori d’arancio per l’ex allievo di Amici, Michele Nocca, che annuncia su Instagram l’imminente matrimonio. Il ballerino ha partecipato all’edizione 2015 del programma di Maria De Filippi, giungendo al serale. Sebbene il suo percorso si sia interrotto nel corso delle prime puntate, lo stesso non è accaduto alla sua carriera. Oggi è un ballerino e coreografo affermato e anche la sua vita privata sembra procedere a gonfie vele.

La proposta e l’annuncio: chi è il fidanzato di Michele Nocca

Un post condiviso da Michele Nocca 🧜🏻‍♂️ (@michelenocca)

“Sono l’uomo più felice del mondo“, sono le prime parole di Michele Nocca dopo l’annuncio del suo fidanzamento. Il ballerino ha condiviso uno scatto insieme al compagno che mostra fiero il suo anello. “Ha detto sì!“, esclama con entusiasmo Nocca. È stato proprio lui a fare la proposta, “è stato tutto perfetto” ha dichiarato il fidanzato.

Il compagno è John Azzopardi, hairstylist e make up artist, con il quale il coreografo condivide la sua vita da cinque anni e mezzo. È stato proprio lui a raccontare nel dettaglio cosa è accaduto.

“Non avrei mai potuto chiedere una proposta più magica. La cosa più bella è stata vedere l’uomo con il quale voglio passare il resto della mia vita inginocchiarsi e chiedermi di entrare insieme in questo nuovo capitolo delle nostre vite“, scrive. Il make up artist di Malta continua dichiarando tutto il suo amore al fidanzato. “Mi completi in così tanti modi, siamo una sola cosa e lo saremo per sempre“, afferma, “ho detto sì e non vedo l’ora di dire sì di nuovo“.

Nocca, oggi direttore del Nox Internation Dance Camp, oltre alla passione per la danza ha coltivato nel tempo anche diversi altri hobby tra cui viaggiare. Il ballerino condivide sul suo profilo Instagram le tappe dei suoi itinerari e lo ha fatto anche questa volta. La coppia si trova infatti a Copenaghen ed è proprio lì che è avvenuta la tanto attesa proposta di matrimonio.