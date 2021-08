“Beautiful”, anticipazioni puntata 26 agosto: il ritorno di Flo

Beautiful, anticipazioni 26 agosto: Flo scopre che sua madre è sposata con Ridge. Steffy contatta il dottor Finnegan.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Brooke rifiutare le scuse di Ridge. La Logan è molto delusa dal comportamento del marito, che non ha aspettato cinque minuti a risposarsi, dopo aver depositato i documenti del divorzio precedentemente firmati da entrambi. Nella speranza di farsi perdonare, Ridge le ha promesso che chiederà subito l’annullamento del matrimonio con Shauna. Nel frattempo la Fulton rimugina sulle nozze avvenute a Las Vegas: essere la moglie di Ridge Forrester è sicuramente bello, ma avrebbe preferito che avvenisse tutto in un altro modo. Per Quinn potrà pur bastare la consapevolezza di essersi presa una rivincita su Brooke, ma Shauna desidera davvero che lo stilista sia innamorato di lei.

Beautiful, anticipazioni 26 agosto: Finn è preoccupato

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Flo tornerà in città. La Fulton sarà molto sconvolta nello scoprire che la madre si è risposata. Adesso Ridge Forrester è a tutti gli effetti il suo patrigno. Nel frattempo, a casa di Brooke, Ridge cerca di far ragionare la Logan. Se chiederà l’annullamento del matrimonio, sarà come se la sua breve scappatella a Las Vegas non fosse mai esistita.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Steffy continuerà a stare male. Sopraffatta dal dolore, la Forrester deciderà di rivolgersi al dottor Finnegan per farsi prescrivere medicinali più forti. La sua richiesta metterà Finn in una posizione davvero scomoda. Il medico sarà diviso tra il desiderio di aiutare la ragazza e la sua etica professionale.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda oggi, giovedì 26 agosto, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione.