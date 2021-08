“Beautiful”, anticipazioni puntata 27 agosto: Ridge vs Bill Spencer

Beautiful, anticipazioni 27 agosto: dopo aver ricevuto minacce da parte di Brooke, Quinn decide di giocare la sua ultima carta.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Ridge andare nuovamente a casa di Brooke per chiederle scusa. La Logan ha da poco parlato con Eric e lui l’ha spinta a perdonare il figlio, ricordandole la lunga storia d’amore che li lega. Brooke non è ancora convinta e teme che Ridge la farà soffrire di nuovo. Un conto è decidere di divorziare da lei, gli fa notare, un altro è sposare Shauna poche ore dopo. Nel frattempo Shauna ha raccontato a Flo quanto successo a Las Vegas. La Fulton non riesce a credere che le cose siano cambiate così in fretta ed è al settimo cielo all’idea di essere la nuova signora Forrester. Flo non può fingere di non essere sorpresa, ma ammette di essere molto felice per la madre.

Leggi anche -> Era Draco Malfoy in “Harry Potter”. Oggi ha 33 anni ed è cambiato tantissimo – FOTO

Beautiful, anticipazioni 27 agosto: Ridge chiede scusa a Brooke

Leggi anche -> “Il Paradiso delle Signore”, addio a uno dei personaggi più famosi. Il motivo

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Ridge riuscirà ad ottenere il perdono di Brooke. Il Forrester ammetterà di non essere stato accanto alla Logan quando lei ne aveva più bisogno e sosterrà di aver capito perché alla fine lei è finita tra le braccia di Bill Spencer. Adesso che si sono chiariti, lo stilista è pronto a chiedere il divorzio da Shauna e ricominciare la sua vita con Brooke.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Steffy riuscirà a farsi prescrivere delle medicine più forti. La ragazza sarà molto riconoscente nei confronti del dottor Finnegan, che dal canto suo sembra avere un debole per lei.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da B&B (@bold_and_beautiful_italia)

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda oggi, venerdì 27 agosto, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione.