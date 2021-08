“Brave and Beautiful” anticipazioni 27 agosto: Cesur sorprende Suhan

Brave and Beautiful anticipazioni della prossima puntata della serie tv turca che va in onda ogni giorno su canale cinque. Il compleanno di Suhan si sta avvicinando…

Brave and Beautiful è arrivato all’ultimo appuntamento di questa settimana. Suhan e Cesur hanno appassionato i telespettatori con il loro amore da Romeo e Giulietta: i due si sono innamorati nonostante Cesur avesse tutte altre intenzioni quando è arrivato in città. Infatti voleva soltanto rivendicare la memoria di suo padre, scomparso anni fa a causa di Tashin. Il fato ha voluto che Tashin avesse una figlia, e che Cesur di questa figlia se ne innamorasse perdutamente.

Brave and Beautiful, anticipazioni della prossima puntata

Cesur e Suhan di recente si sono sposati, perché quando Suhan ha scoperto tutta la verità sul conto del ragazzo, ha deciso di stare dalla sua parte. Non è una posizione definitiva perché ancora oggi ha qualche dubbio su quale sia la verità sulla morte del padre di suo marito, infatti da quando lei e Cesur si sono sposati le cose tra di loro sono notevolmente peggiorate. Sono peggiorate al punto tale che Suhan ha deciso di non trascorrere il suo compleanno con Cesur, ma suo marito non è dello stesso avviso. Infatti Cesur ha organizzato una festa a sorpresa a sua moglie in un museo: questa potrebbe essere l’occasione giusta per sistemare le cose tra di loro, tutto però dipende da Suhan. Rivelerà a suo marito di avere dei dubbi su di lui o si lascerà travolgere dall’evento?

Per scoprire cosa succederà non ci resta fare altro che attendere il prossimo episodio che andrà in onda domani, come ogni giorno, su Canale Cinque alle 14:45.