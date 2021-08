Elenoire Casalegno pazzesca su Instagram: la conduttrice ha impressionato tutti condividendo una foto in bikini con décolleté in bella mostra.

Alzi la mano chi non è mai rimasto a bocca aperta davanti ad uno scatto di Elenoire Casalegno. La conduttrice televisiva riesce ogni volta ad abbagliare con la sua incredibile bellezza. Come se non bastasse, la nativa di Savona è dotata di un fisico sublime che impressiona sempre di più. Qualche anno fa la meravigliosa donna decise di rimettersi in gioco e partecipò al ‘Grande Fratello Vip’.

L’ex modella ligure sta stregando ogni giorno i suoi followers su Instagram con fotografie da mozzafiato. Da mesi ormai la sua popolarità è in continua crescita sui social network e i suoi numeri continuano ad aumentare. L’ultima foto apparsa sul suo profilo non è passata inosservata: il davanzale della classe 1976 è devastante.

Elenoire Casalegno si inginocchia: décolleté in primo piano

Nell’ultima foto condivisa online, la Casalegno appare bella e sorridente. La conduttrice si inginocchia sulla sabbia e mostra il suo fisico monumentale con estrema disinvoltura. Il bikini è super sexy e scopre più che coprire: il davanzale fuoriesce e fa esplodere gli schermi dei followers.

La 45enne fa vedere a tutti anche i suoi incredibili tatuaggi. “Che bomba”, “Non ho capito cosa hai scritto ma mi piaci lo stesso”, “Perfetta”, “Magnifica”: questi sono solo alcuni dei commenti che sono apparsi sotto al post. L’immagine ha già superato la quota dei 3mila cuoricini. I contenuti che la nativa di Savona pubblica sul web piacciono proprio a tutti.

Elenoire, in passato, conquistò le pagine dei quotidiani del gossip per la sua relazione con Vittorio Sgarbi. Stando ad alcune dichiarazioni rilasciate dal critico d’arte, i due si lasciarono perché lui non gradì i tatuaggi che la conduttrice si fece.