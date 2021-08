La sensualissima cantante accende Instagram con una serie di scatti che lasciano tutti senza fiato. Bellezza estrema!

Paola Iezzi, oggi, ha voluto letteralmente infiammare tutti i suoi followers con delle fotografie che hanno conquistato proprio tutti.

La bellissima cantante si trova in vacanza in Grecia, più precisamente ad Halkidiki, e in quelle splendide acque ha deciso di sfoggiare tutto il suo sex appeal.

La cantante è stata all’apice del successo negli anni ’90 insieme a sua sorella Chiara e ha fatto ballare milioni di adolescenti sulle note di ‘Vamos a bailar’ o ‘Festival’.

Paola ha quasi 50 anni ma è rimasta sempre la ragazzina di un tempo e ama divertire e divertirsi.

Dal 2013 si è divisa dalla sorella e ha proseguito il suo percorso artistico da solista.

Paola Iezzi, in acqua è incontenibile

In questa serie di scatti Paola non si è veramente posta limite e ha mostrato ogni parte di sé, con fare divertito.

Sono ben dieci le fotografie pronte ad allietare i suoi followers in questi ultimi giorni di un agosto rovente.

La bellissima Paola ha oltre 86 mila followers attivissimi che la seguono e che si lasciano conquistare dai suoi scatti.

Due giorni fa ha addirittura sfoggiato il suo topless senza censure su Instagram.

Dunque, chi vuole ammirare una donna bellissima non può non seguire il suo profilo e lo sanno bene i suoi fans, vecchi e nuovi, che ad ogni scatto si scatenano.

In quest’ultimo ha ricevuto nel giro di pochi minuti oltre 5mila like e centinaia di commenti di apprezzamento.

“Stratosferica”, “Stupenda”, “Bellissima” sono solo alcuni dei complimenti ricevuti dalla cantante.