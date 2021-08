Claudia Ruggeri si gode gli ultimi giorni di relax e pubblica sui social una foto mozzafiato, nel vederla così i fan perdono la testa

L’abbiamo conosciuta negli studi televisivi di Mediaset in azione con il programma “Avanti un altro”, è una delle bonas di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Stiamo parlando di Claudia Ruggeri, una del trio delle meraviglie di Canale 5 che con la sua bellezza ha conquistato i telespettatori che adesso la seguono sui social.

Molto attiva su Instagram, non perde occasione di mostrare alcuni momenti della sua giornata. Anche in vacanza, pubblica scatti mozzafiato.

Claudia Ruggeri, posa sensuale e fan stesi – FOTO

Seguita da più di un milione di follower, Claudia Ruggeri è un vulcano in eruzione e su Instagram stende i fan con degli scatti bollenti che lasciano tutti senza parole. Dopo il successo di “Avanti un altro”, Miss Claudia si gode la pausa estiva che sembra durare molto.

Foto in costume, tra un bikini e l’altro, di serate in giro per l’Italia ed infine all’insegna del relax. L’ultimo post, infatti, è un’immagine scattata in una SPA, nel bel mezzo di un massaggio rilassante.

“Momenti di totale relax tra massaggi e l’atmosfera magica della Puglia”, scrive la showgirl mentre è stesa su un lettino con un costume bianco e un asciugamano che le copre il suo magnifico e invidiato lato A.

“Mamminaaaa” commenta qualcuno sotto al post e poi ancora “Che spettacolo” aggiunge qualcun altro che non resiste nel vedere così tanta bellezza in una sola foto.

I fan sperano che la cognata di Paolo Bonolis faccia ritorno in televisione, sia ad “Avanti un altro” sia in altre trasmissioni. Una bellezza del genere non deve restare nascosta, Claudia Ruggeri sa come attirare l’attenzione dei follower ed ogni giorno li sorprende con le sue forme strepitose e un sorriso meraviglioso.