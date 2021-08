Cristina Marino sorprende tutti, così audace non si era mai vista – FOTO

Cristina Marino non smette mai di guadagnare cuoricini su Instagram, la modella è amata da molti e la sua semplicità la premiano ogni giorno.

Nata a Milano nel 1991, Cristina Marino è sempre stata appassionata di spettacolo e di danza, che inizia a studiare da molto piccola, infatti decide di frequentare l’Accademia Carcano di Milano, dove studia danza.

In corso d’opera si rende conto di essere molto brava a recitare e frequenta uno stage per specializzarsi, finito quest’ulteriore step si trasferisce a Roma dove inizia a lavorare come modella e come attrice.

La sua prima apparizione è in “Amore 14” tratto dal romanzo di Federico Moccia, questo film ha segnato l’inizio della sua carriera come attrice.

Cristina si è sposata con l’attore Luca Argentero, i due hanno una bambina nata il 20 maggio 2020, nonostante i 14 anni di differenza tra i due, la coppia è molto felice ed insieme vivono serenamente la loro quotidianità.

Cristina gioca a tennis, con in mano la racchetta fa emozionare tutti

La modella su Instagram è molto seguita, ha all’attivo 518 mila follower che giorno dopo giorno la sostengono e si divertono con lei.

Le ultime foto postate sono piaciute veramente a tutti, nella prima è seduta su una sedia in un campo da tennis mentre si appoggia alla racchetta, nella seconda mostra le palle da gioco e dall’alto ci fa ammirare il suo completino ed infine l’ultima, dove compare l’uomo della sua vita mentre cammina.

Cristina è molto felice di aver costruito una bella famiglia con l’uomo che ama, insieme a Luca sta avendo tanto dalla vita. Bellissima, giovanissima, in carriera, mamma ed infine moglie di uno degli uomini più desiderati d’Italia.

Chissà se Myriam Catania (ex moglie di Luca) sta rimuginando per aver perso un bocconcino così delizioso dalle sue braccia.

Sta di fatto che ora Luca ha occhi solo per la sua Cristina e la loro piccola bimba che ha da qualche mese compiuto un anno.