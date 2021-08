“Meravigliosa”, Cristina Musacchio solo con l’asciugamano in vita e nulla più: profumo di passione – FOTO

La web influencer, Cristina Musacchio ha acceso tutto ad un tratto, la passione e la libidine dei followers di Instagram: i dettagli.

La splendida influencer e blogger di ultima generazione, Cristina Musacchio ha incantato tutti i followers con la sua bellezza tanto semplice quanto devastante.

Un tripudio di emozioni uniche si candidano per onorare le sue caratteristiche fisiche, una rarità assoluta, nonchè una gran bella sorpresa per i fan. Il tempo trascorre a suo favore, per una donna destinata a scrivere la storia come poche altre.

Nell’arco della sua carriera professionale ha iniziato la Facoltà degli studi di Giurisprudenza, per poi (dopo tre anni) virare su altri obiettivi a lei più congeniali. Uno fra tutti è la predisposizione alla moda, grazie alla quale ha costruito una notorietà di grande auspicio per un futuro ancora tutto da scrivere.

La bellezza stratosferica che la contraddistingue dalla folta concorrenza l’ha portata a raggiungere grandi traguardi anche sul web e in particolare Instagram

Cristina Musacchio, il successo su Instagram oltre i…veli

