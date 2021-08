Stavolta sarà quello di autentica “regina italiana”, il titolo che verrà accostato alle “pericolose” curve dell’irresistibile cantante Sabrina Salerno.

Dalla prorompente scalata delle classifiche nel corso degli anni ’80, alle odierne standing ovation per i suoi contenuti social. Il percorso portato avanti dall’artista canora, classe 1968, Sabrina Salerno, è impossibile da mettere in discussione.

Portata alla luce da Claudio Cecchetto con “Sexy girl”, agli esordi dello stesso “Festivalbar”, e divenuta importante icona italiana, quanto ben presto pronta ad approdare, specialmente in virtù del successo che ebbero le sue canzoni, sul panorama europeo. Ad oggi la genovese nata sotto il segno dei Pesci di “My Sharona“, continua a rinvigorire la memoria collettiva dei suoi fan. D’altronde, stando ai commenti tutti positivi ricevuti al suo ultimo scatto, dall’indimenticabile boom di “Over The Pop” non sembra poi esser cambiato così tanto.

Sabrina Salerno: “curve pericolose”, regina italiana in shorts e bikini

