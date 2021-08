Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini hanno fatto sognare con la loro storia d’amore milioni di italiani. La coppia di attori dopo alcuni anni di fidanzamento si è lasciata, ma perchè? Oggi sappiamo la verità

Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini sono due attori, presentatori ed ex fidanzati, lei è diventata famosa grazie alla partecipazione al talent show “Amici” condotto da Maria De Filippi su Canale 5, dove concorreva per la categoria canto, lui con alcune pubblicità della Kinder cereali e Olidata.

I due sono stati fidanzati per 5 lunghi anni, la storia sembrava procedere bene, con alti e bassi come accade in tutte le coppie, ma tutto sommato nulla di insuperabile, fino a quando Diana pubblica un post su Instagram dove ufficializza la rottura.

L’attrice spiegava che con Paolo non stava più bene, che aveva sofferto tantissimo, che aveva iniziato un percorso terapeutico da uno specialista, che aveva fatto tutto il possibile per salvare il salvabile ma non è bastato. Diana ha più volte ribadito, anche in lacrime, di essere stata la fidanzata perfetta, ma Paolo voleva di più, a lui non bastava l’amore di Diana.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Vittoria Puccini, il desiderio ha preso il sopravvento, l’ha fatto all’improvviso – FOTO

Paolo Ruffini, dispiaciuto per la fine di tutto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paolo Ruffini (@paolinoruffini)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Costanza Caracciolo, stuzzica la fantasia. Quel pensiero fisso da un senso alla giornata. Bellissima – FOTO

Dopo la rottura i due sono stati invitati (separatamente) a diverse trasmissioni televisive per parlare della loro relazione e della loro fine. Paolo ha avuto solo parole dolci per l’ex fidanzata Diana, definendola più volte essere meraviglioso.

Nei suoi occhi la stessa tristezza che la cantante si trascinava dietro giorno dopo giorno, sulle spalle lo stesso peso di sconfitta per la fine di tutto. Nonostante i 10 anni di differenza di età i due stavano bene insieme, erano affiatati, felici, almeno in apparenza.

Ma per quale motivo dopo 5 anni Diana ha deciso di farla finita? Sembrerebbe che Paolo l’avesse tradita più e più volte e le avesse mentito su alcune situazioni. Diana l’avrebbe perdonato sempre, ingoiando ogni boccone amaro per il bene di quell’amore in cui credeva, fino a quando il suo cuore non ce l’ha fatta più.

I pianti sul pavimento, la disperazione di non essere abbastanza hanno smosso Diana che esausta ha deciso di mettere la parola fine su quell’amore che amore forse non era abbastanza.