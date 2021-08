“Vedo due lune” Diletta Leotta il lato A è trasparente: si può sognare. La FOTO del giorno

Diletta Leotta non smette di sorprendere i suoi fan che la seguono con interesse e tanto amore. La conduttrice non lascia scampo a nessuno.

Diletta Leotta ha il mondo ai suoi piedi, la conduttrice sta vivendo un estate magnifica, in giro per l’Italia ci ha regalato emozioni uniche. L’abbiamo vista al mare, in montagna ed al lago, grazie ad Instagram ci ha tenuti al corrente dei suoi spostamenti ed ogni volta è stato un piacere ammirarla in luoghi mozzafiato.

Da poco ha festeggiato i suoi 30 anni, un evento unico che ha fatto chiacchierare il web per la presenza delle donne candelabro, ma a parte questo piccolo intoppo tutto è stato magnifico ed ancora oggi si parla della finezza e spettacolarità del party.

A breve Diletta inizierà una nuova stagione, divisa tra la televisione e la radio, è carichissima e non vede l’ora di ritornare a fare quello che più le piace fare, ovvero condurre.

Diletta fa innamorare sotto il cielo di Venezia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Seguita su Instagram da 8 milioni di follower, Diletta si lascia coccolare dalle dolci parole dei suoi fan. L’ultima foto, scattata ieri sera, in laguna a Venezia, le ha fatto guadagnare milioni di cuoricini ed altrettanto complimenti.

In un tubino nero con pizzo, capelli lunghi biondi e trucco leggerissimo, Diletta, unica come sempre, si appoggia all’imbarcazione e con sguardo sognante ed innamorato si lascia immortalare.

La sua perfezione quasi intimorisce, il suo fisico perfetto è il sogno proibito di ogni uomo sulla faccia della terra. La bionda Diletta ammalia tutti con la sua grazia, la sua finezza, la sua eleganza.

“Sei magnifica” commentano in molti, “Ti prego sposami, ti renderò la donna più felice del mondo” scrive qualche altro. La conduttrice commenta la sua foto con una semplice frase: “Tra la luna e la laguna”, un posto magico per sognare, per amare e per vivere emozioni mai vissute.

Diletta ancora una volta si conferma la regina del web e lo sarà per molto tempo ancora.