“Fisico da paura”. Elisa Maino, addominali scolpiti e gambe chilometriche: uno spettacolo della natura – FOTO

Elisa Maino, 18 anni e una carriera da influencer super avviata. Tanti progetti in cantiere ma il più importante deve ancora realizzarsi. Quali sono i suoi sentimenti al riguardo

2,7 milioni di follower su Instagram a soli 18 anni. Elisa Maino è una potenza assoluta del web. A un’età così giovane non ha niente da invidiare a colleghe ben più navigate e sta via via costruendo una carriera solida, poggiando le basi su caratteristiche diversificate e poliedriche.

Nata a Rovereto il 17 gennaio 2003, ha iniziato a diventare molto nota al pubblico grazie alla pubblicazione di video su Tik Tok (dove ora conta quasi 6 milioni di utenti che seguono giornalmente le sue condivisioni). Tra un balletto sensuale e un video in lip-sync ha iniziato tutto per gioco come fanno attualmente molti suoi coetanei. La verve dilagante e, indubbiamente, la spiccata sensualità che la fa apparire ben più matura dei suoi anni, hanno fatto il resto.

Elisa Maino: tra polemica e nuovi traguardi

Grandi occhi scuri, capelli fluenti e lisci come seta, Elisa Maino ha una fisicità prorompente. Non è tutto frutto di Madre Natura, però. La ragazza ha incrementato la grandezza del suo lato A grazie a una capatina dal chirurgo plastico. É passata a una quinta misura di seno, suscitando la polemica sul web a causa della sua giovanissima età.

Anche nell’ultimo post condiviso su Instagram ha fatto incetta di like e sono evidenti le forme procaci e la perfezione del suo corpo tonico, ben allenato, con addominali scolpiti in primo piano. Top crop dalle maniche lunghe, shorts che mostrano le sue lunghissime gambe abbronzate, impresiosite da stivali da cow boy: una vera reginetta di bellezza. “Fisico da paura” – commenta un utente sotto le immagini.

Elisa Maino è apparsa con il suo fidanzato Diego Lazzari nel videoclip “Cialde” degli Zero Assoluto, ha un fiorente canale su YouTube, è stata testimonial per campagne di prodotti di bellezza e di accessori, lavora come speaker radiofonica per Rds Next, è diventata madrina europea di Tik Tok, ha scritto due libri (“Ops” e “Non ti scordar di me”).

Il traguardo più grande, però, l’attende il prossimo anno. La giovane, infatti, frequenta ancora la scuola. É iscritta al liceo classico a Milano. Agli utenti che le chiedono come affronterà il pensiero della maturità risponde: “Per ora non ho troppa ansia… Non vedo l’ora di levarmela dalle scatole, l’affronterò quando sarà il momento”.