Eritema solare: tutti gli ingredienti naturali per rimediare!

Date un’occhiata anche voi a tutti i metodi migliori per curare in modo naturale l’eritema solare. Consigli e dritte su quali ingredienti si possono usare.

Con l’esposizione al sole non controllata la vostra cute, soprattutto nella stagione estiva, può andare incontro a molti stress. Quanti di noi hanno dovuto fare i conti almeno una volta con un’eritema solare?

L’eritema non è altro che la scottatura da sole che si ha quando non si protegge adeguatamente la pelle dai raggi del sole.

Ovviamente, a seconda dell’esposizione, si può avere un eritema solare di diversi gradi di gravità.

Mentre ci possono essere situazioni più gravi possiamo avere delle vere e proprie ustioni e anche sintomi più importanti come brividi e febbre, ci sono casi dove al massimo compare un arrossamento e un po’ di bruciore.

Riconoscere eritema e i migliori rimedi naturali

Riconoscere un eritema solare è abbastanza semplice perché si presenta con delle papule o vescicole molto fastidiose, molto simili a delle bollicine. Di solito vengono colpite le zone più esposte al sole come il viso, collo, piedi e mani oltre che schiena. Un altro sintomo caratteristico è l’incessante prurito.

Un fenomeno che colpisce anche e soprattutto i bambini a causa della loro pelle delicata.

Per fortuna esistono dei rimedi naturali che possono migliorare di gran lunga la situazione. Questi rimedi, nella maggior parte dei casi, tendono ad agire sui sintomi alleviandoli.

Per questo motivo tra i migliori rimedi c’è sicuramente l’applicazione di acqua fredda sulle zone colpite. Un’azione che dà sollievo immediato e diminuisce il prurito in modo da non creare delle screpolature.

Vietato esporsi al sole per dare il tempo alla pelle di rigenerarsi. Create con le vostre mani delle ottime creme idratanti, magari a base di aloe vera, una pianta che ha delle grandi proprietà per le scottature in grado di nutrire e rigenerare la pelle.

Molto importante, comunque, è la prevenzione dell’eritema in modo da non dover far fronte a questo problema. Preparate la pelle circa mezz’ora prima dell’esposizione al sole con delle creme ad hoc per la protezione dai raggi ultravioletti del sole.

Dopo tutto, si sa, che prevenire è meglio che curare.