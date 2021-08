“Spacca tutto”, Federica Pellegrini pronta per il grande evento, notte da sogno: in forma strepitosa – FOTO

Federica Pellegrini si mostra su Instagram in forma straripante. Prontissima per un altro record da aggiungere alla bacheca.

Dopo il record di sette finali raggiunte in una competizione olimpica, dall’inizio della sua invincibile carriera da nuotatrice, Federica Pellegrini è pronta a ripetersi in grande stile.

La corsia di competenza in vasca l’attende con meno ansia del previsto. Come suo solito, la sportiva dagli innumerevoli record si mostra dinamica e concentrata, un “mood” inimitabile, che corrisponde ai veri segreti dei suoi successi in patria e altrove.

La manifestazione di “Tokyo 2020” ha dato ulteriore visibilità ad una donna che ha dalla sua parte diversi aspetti fisici preponderanti per scrivere pagine di storia. L’età è soltanto un numero, in quanto la fame di successi e voglia di superarsi si pone al di sopra di tutto.

Tra poche ore, Federica sarà di scena nel teatro di Napoli e la scorsa notte, mentre tutti riposavano mente e corpo, lei era ad allenarsi e sbracciare in piscina, il più forte possibile. Il tutto con l’obiettivo di non farsi trovare impreparata all’appuntamento

Federica Pellegrini concentrata in vista dell’evento: inimitabile

