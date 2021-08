Le vacanze sono terminate per Chiara Francini e su Instagram pubblica una serie di foto di questi giorni meravigliosi, che spettacolo

E’ un’attrice di fama internazionale, il suo accento fiorentino ha conquistato milioni di italiani che la seguono anche sui social. Stiamo parlando di Chiara Francini, un’artista a trecentosessanta gradi.

Non solo attrice ma anche scrittrice, ha pubblicato da poco il libro intitolato Il cielo stellato fa le fusa. Prima delle vacanze è andata in giro per alcune città d’Italia a presentare il suo nuovo romanzo ed è stato un successo.

Chiara Francini, FOTO di una vacanza incredibile

Seguita da più di seicentomila follower, Chiara Francini condivide con i fan molti momenti delle sue giornate. Ha da poco pubblicato una serie di foto della sua vacanza all’Isola del giglio.

Circa dieci scatti per immortalare giorni indimenticabili con amici, parenti e fan. Per non parlare dei selfie che fanno parte di questa raccolta, uno più bello dell’altro.

“Credi ma poi conta! Ghigo Grazie a tutta la ciurma! FELICITÀ TÀ TÀ, l’accento sulla A!”. Ha scritto come didascalia.

In ogni foto l’attrice si mostra sorridente e solare, sensuale e accattivante. Non mancano mai fasce colorate in testa o cappelli che la rendono ancora più bella. E poi quei costumi fanno impazzire il web. Le sue forme prorompenti attirano l’attenzione dei follower che non hanno perso occasione di commentare e lasciare qualche like.

“Bravissima, simpaticissima e bellissima, da togliere il fiato” E’ il primo messaggio che si legge sotto al post, poi ancora “Sei stupenda”. Non mancano poi cuori, applausi e baci per l’artista.

Sono in tanti a chiedersi quale sarà il suo prossimo progetto lavorativo, tornerà in televisione o sul grande schermo con qualche film o programma? Continuerà la sua carriera da scrittrice pubblicando un altro romanzo?

Per adesso non ci sono dettagli al riguardo, ma quando sarà il momento, sarà la diretta interessata a spoilerare qualche particolare sulla sua vita professionale.