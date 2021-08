Flavio Briatore e le vacanze in famiglia, la FOTO che emoziona il web

Flavio Briatore, continuano le vacanze da sogno in famiglia. Direttamente da Mykonos, in compagnia del figlio Nathan Falco, condivide la foto che emoziona il web

Da Psarou, uno dei villaggi più celebri dell’isola greca Mykonos, considerato territorio “VIP”, Flavio Briatore condivide su Instagram attimi della sua vacanza paradisiaca, trascorsa in compagnia dell’adorato figlio Nathan Falco. Nato dall’amore con l’ex moglie Elisabetta Gregoraci nel marzo 2010, dimostra di essere ormai cresciuto, pronto a seguire le orme dell’affermato imprenditore.

Affiatati e uniti, padre e figlio rivelano un rapporto davvero speciale, tutelato anche dalla stessa madre, nonostante la separazione avvenuta nel 2017. Nonostante la fine dell’amore, Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci hanno sempre messo al primo posto la famiglia, rispettandone il valore e l’equilibrio, soprattutto nelle occasioni speciali.

Anche quest’anno ne hanno dato prova, con la scelta di partire per un viaggio tutti insieme, tra divertimento e relax. Da tempo si vocifera un ritorno di fiamma tra l’imprenditore e la conduttrice, tornato al centro dell’attenzione proprio nel corso di queste vacanze.

Flavio Briatore, vacanze in famiglia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Briatore (@briatoreflavio)

Abbronzati e sorridenti, Flavio Briatore e Nathan Falco pranzano in un ristorante di Psarou, dando espressione a tutta la loro felicità. Così giovane ma altrettanto promettente, il figlio dell’imprenditore è già una piccola star del web. Un effetto non imprevedibile, considerati i 3 milioni di followers totalizzati insieme dai celebri genitori. Travolti dal gossip, la conduttrice e l’imprenditore continuano ad alimentare il gossip sul ritorno di fiamma che li coinvolgerebbe, negato dai diretti interessati.

Il desiderio di mantenere unita la famiglia è la spiegazione fornita alla quantità di tempo trascorso insieme, sottolineando il rapporto di affetto che intercorre tra gli ex partner. Ma l’ultimo scatto pubblicato dal settimanale Oggi farebbe pensare a ben altro tipo di sentimento. L’immagine “rubata” alla ex coppia in barca, navigando tra le acque del meraviglioso mare della Sardegna, immortala un inequivocabile gesto di tenerezza da parte di Flavio Briatore.

L’imprenditore accarezza il viso di Elisabetta Gregoraci, fomentando la speranza dei numerosi fan, che desiderano rivedere la famiglia unita e felice.