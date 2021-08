Giorgia Palmas si sbottona con i fan, il colpo di scena è assicurato, nessuno avrebbe mai pensato ad una cosa simile.

L’ex velina di “Striscia la Notizia” Giorgia Palmas sta vivendo un momento davvero unico, è diventata mamma da pochissimo per la seconda volta e la felicità si è diffusa in ogni suo poro.

La sua estate non è ancora conclusa, prima di ricominciare a lavorare si gode fino all’ultimo il sole della sua Sardegna, in compagnia di suo marito Filippo Magnini e delle sue splendide bimbe, Sofia e Mia.

Giorgia è una donna piena di vita, ama stare all’aria aperta, godere delle piccole cose ma soprattutto degli affetti. E’ molto legata alla sua famiglia d’origine, infatti ogni anno per ‘estate si trasferisce in Sardegna, sua terra natia per stare con amici e parenti.

Giorgia ha svelato al mondo qual è il suo posto preferito

“…Uno dei miei posti preferiti in assoluto… e non sto parlando della Sardegna, ma della sua guancia “, esordisce così Giorgia Palmas nel suo ultimo post su Instagram, svelando ai suoi 1,8 milioni di follower uno dei suoi segreti.

Sposata da pochissimo con Filippo Magnini (ex nuotatore) i due hanno avuto una bambina di nome Mia, la piccola ha riempito le vite di tutti, anche della tredicenne Sofia, avuta dalla relazione con il calciatore Davide Bombardini.

Insieme sono molto felici, vivono le loro vite con serenità e complicità, hanno trascorso una bellissima estate in Sardegna e si sono ricaricati per affrontare il nuovo anno.

Alla dichiarazione di Giorgia per Filippo, i fan si sono scatenati con cuoricini e commenti, “Siete bellissimi, restate sempre così” scrive qualcuno, “Amatevi sempre nonostante tutto” risponde qualche altro.

Filippo chiese la mano di Giorgia alla Vigilia di Natale nel 2019, a causa della pandemia da covid-19 la cerimonia si è protratta nel tempo ed il 12 maggio 2021 sono diventati marito e moglie, festeggiando solo con la famiglia.