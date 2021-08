“Batte proprio tutti”, Giulia Provvedi in “astinenza…”, la risposta senza filtri ad una sua fan: web scatenato – VIDEO

Giulia Provvedi, sorella scatenata de Le Donatella fa sognare tutti anche quando parla. La risposta hard ad una fan: pazzesco.

Il ritmo sensuale delle sorelle Le Donatella aveva acceso definitivamente l’estate, nel segno di una bellezza senza remore.

Sia Giulia che Silvia hanno dato spettacolo durante questa terribile e afosa estate 2021, che volge al termine. Le due sorelle più scatenate del web non si sono risparmiate per nulla, mostrando a tutti i lati più sensuali e roventi del loro repertorio.

Il “terzo incomodo” delle loro giornate hard tra sorrisi, coccole e pose sconvolgenti alle telecamere è stata la figlia di Silvia, che ha condito ancor più di entusiasmo un “duetto” che farà parlare di sè per tanto tempo, nel prossimo futuro.

Stavolta la scena, dopo i diversi giochi in riva al mare con l’intento di far divertire la bambina se la prende inevitabilmente una Giulia senza filtri e timori, anche quando si tratta di vestire i panni di “oratrice” per i suoi fan

Giulia Provvedi fa impazzire i fan anche a parole: un sogno per tutti

