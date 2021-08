La decisione di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: “Avete vinto voi”

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli che nelle ultime ore hanno voluto comunicare una decisione riguardo la loro relazione

Si sono conosciuti nel corso della quinta edizione del Grande Fratello Vip e la loro storia ha appassionato i telespettatori del reality. Nessuno dei due si sarebbe mai aspettato di finire nelle braccia l’una dell’altro, lui con sentimenti contrastanti per altre donne e lei impuntata a non lasciarsi coinvolgere in una seconda relazione all’interno di un programma televisivo. Eppure l’amore trova sempre la sua strada, lo sanno bene Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Un inizio burrascoso, tra alti e bassi, che ha dato il via a una relazione che sembra procedere oggi a gonfie vele.

LEGGI ANCHE -> Carlotta Mantovan: ciò che le rimane di Fabrizio Frizzi, il gesto toccante

Otto mesi dopo, Giulia e Pierpaolo comunicano la decisione finale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pierpaolo (@pierpaolopretelliofficial)

Inseparabili dallo scorso marzo, quando hanno iniziato a viversi davvero nella vita reale, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si mostrano giorno dopo giorno più innamorati che mai. Tra dediche d’amore, piccoli gesti quotidiani, viaggi, incontri speciali e progetti lavorativi i due hanno trascorso mesi insieme capendo di essere fatti l’una per l’altro.

I loro numerosi fan li seguono con passione sui social dove i due condividono foto e video della loro vita insieme. Proprio nelle scorse settimane si era acceso un dibattito con i loro seguaci inerente alla data d’inizio della loro relazione. L’influencer dichiarava di considerare il 1 marzo -data della finale del GF Vip- mentre il compagno riteneva più opportuno il 26 dicembre, data del loro primo bacio all’interno del reality.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> “Grande Fratello Vip”, seconda concorrente ufficiale: la giovane pronta a stupire

I fan hanno spalleggiato Pretelli, ironizzando sull’importanza dei mesi vissuti dalla coppia all’interno della casa che li hanno tenuti incollati al teleschermo. “Visto le ‘minacce’ dei Prelemi -così si chiamano i loro sostenitori- che dicono di non dimenticare i mesi della casa dove hanno pianto, riso, sofferto e gioito insieme a noi, ufficialmente il nostro mesiversario è il 26“, comunica Giulia in una storia Instagram.

La decisione arriva proprio in occasione del 26 del mese e la giovane ne approfitta per condividere un video realizzato proprio dai loro fan per ringraziarli di tutto il sostegno ricevuto.

“Grazie per volerci bene, difenderci sempre, sostenerci” -scrive- “siamo molto grati e fortunati a ricevere così tanto amore, spero di conoscervi tutti prima o poi“.

LEGGI ANCHE -> Il Volo, uno dei tre sta con una bellissima conduttrice. Scopriamo chi

Giulia e Pierpaolo, terminate le vacanze, si preparano a tornare al lavoro. A settembre mentre lui parteciperà alla nuova edizione di Tale e Quale Show, lei condurrà insieme a Gaia Zorzi il “GF Vip Party” sulla piattaforma Mediaset Play.