Harry e Meghan impopolari, pesante flop: succede l’impensabile

Harry e Meghan hanno perso molti follower su Instagram. Ecco le ragioni della caduta social dei Duchi di Sussex.

Ribelli, irriverenti e al centro dell’attenzione da mesi. Harry e Meghan non smettono di stupire tutti con i loro continui colpi di scena e i perenni attacchi alla Royal Family. Dal loro addio a Palazzo nel 2020 all’intervista bomba ai microfoni di Oprah Winfrey, alla realizzazione dell’autobiografia di Harry ai progetti con Netflix, la coppia è protagonista delle pagine di gossip di tutto il mondo.

Ma nonostante le nuove iniziative e i successi dei Duchi, arriva una pesante battuta d’arresto da social. I comportamenti dei Sussex non hanno infatti incontrato la simpatia del popolo del web portando molti unfollow del loro profilo Instagram, il cui numero di segui è sceso a picco in queste settimane.

Harry e Meghan impopolari sui social: scavalcati da William e Kate

Se Harry e Meghan hanno perso in poche settimane 700.000 follower su Instagram diverso è per William e Kate che hanno aumentato i segui raggiungendo ben 13 milioni di fan. La coppia ha conquistato il pubblico a differenza di Harry e la consorte che hanno attirato le antipatie del pubblico, in quanto considerati per molti incoerenti.

In particolare sembrerebbe che i loro messaggi volti alla solidarietà e alla sostenibilità ambientale secondo i fan sarebbero in antitesi con i loro viaggi sui jet privati per partecipare a party di vip. Secondo la società di analisi Hypeauditor i Duchi ribelli sarebbero passati da 11milioni di follower a poco più di 10milioni e inoltre molti di questi si ipotizza siano account acquistati.

A scavalcare la coppia sono stati i Duchi di Cambridge, molto apprezzati. Il popolo del web inoltre è sempre più intrigato dal lato social della Regina il cui profilo conta ben 1,3milioni di follower. In queste ore si sono diffuse indiscrezioni proprio in merito alla sovrana che sembrerebbe aver perso la pazienza nei confronti dei comportamenti dei Duchi di Sussex.

Gli avvocati della reale si sarebbero già attivati per stoppare i comportamenti della coppia.