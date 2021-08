Il Paradiso delle Signore sta per tornare con la sesta, imperdibile stagione. Scoprite quando tornerà in tv.

Non è stato un anno facile per gli appassionati de Il Paradiso delle Signore. I telespettatori della soap opera firmata Rai hanno dovuto sopportare l’addio in rapida sequenza di personaggi storici della serie, a partire da Luciano Cattaneo e la sua nuova compagna Clelia fino a Silvia, Roberta e Marcello. Si vocifera inoltre che un altro attore piuttosto noto lascerà il cast. Insomma, tra difficili partenze e storie appese ad un filo, la situazione all’interno del grande magazzino milanese si fa sempre più complicata. Per scoprire come andrà a finire, seguite la nuova stagione, in onda su Rai 1 da metà settembre. Tv Sorrisi e Canzoni ha da poco comunicato la data esatta.

Leggi anche -> Era Luna Lovegood di “Harry Potter”. Oggi ha 30 anni ed è bellissima – FOTO

Il Paradiso delle Signore 6, ecco quando andrà in onda

Leggi anche -> “The Vampire Diaries”, vi ricordate Klaus? Ha 40 anni, è diventato così – FOTO

Andrà in onda dal 13 settembre la sesta (e probabilmente ultima) stagione de Il Paradiso delle Signore. La serie ripartirà insieme a molti altre produzioni Rai ed avrà una durata ancora indefinita. Se la programmazione dovesse seguire le stesse regole degli anni precedenti, comunque, potrebbe protrarsi fino a maggio con una sola pausa tra Natale e Capodanno.

Ancora incerto anche il destino di molti personaggi, tra cui Pietro Conti (Andrea Savorelli) e Federico Cattaneo (Alessandro Fella), mentre sembra quasi sicura la partenza di Marta Guarnieri (Gloria Radulescu). Per i coniugi Conti, dunque, potrebbe non esserci un lieto fine.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Paradiso Delle Signore Rai (@ilparadisodellesignorerai)

Tra i volti riconfermati per la prossima stagione c’è invece quello di Alessandro Tersigni. Vittorio Conti, ormai cuore ed anima del Paradiso, sarà dunque nuovamente il protagonista delle avventure al grande magazzino. Che la produzione riservi per lui qualche nuova storia d’amore?