Il Volo, uno dei tre sta con una bellissima conduttrice. Scopriamo chi – FOTO

Uno dei membri del grande trio internazionale de Il Volo sta con una bellissima conduttrice: vediamo di chi si tratta

Del trio de Il Volo non si parla solo della loro musica, famosa in tutto il mondo: tre voci bellissime, due tenori e un baritono ovvero Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone. Spesso i cantati spiccano anche per quanto riguarda la cronaca rosa dato che hanno avuto storie con donne del mondo dello spettacolo.

Uno tra questi è Barone. Quest’ultimo è stato con la figlia di Massimiliano Allegri, Valentina ma poi è stato visto e paparazzato con una conduttrice molto nota al pubblico del piccolo schermo.

Piero Barone de Il Volo e la bella conduttrice televisiva

Dopo la storia con la figlia dell’allenatore della Juventus, Piero Barone è stato visto in compagnia della bella Veronica Ruggeri, conduttrice delle “Iene“. A lanciare la bomba è stato il settimanale “Chi” diretto da Alfonso Signorini.

Tuttavia la relazione tra i due sembra non essere durata molto visto che alla fine dell’estate scorsa entrambi hanno dichiarato di essere single. Oggi la Iena sta con Nicolò De Devitiis, suo collega proprio del programma di Mediaset.

Mentre il 28enne Piero Barone ha lasciato cadere il silenzio sulla sua vita amorosa e non è dato sapere se è fidanzato o single. Il tenore è tutto concentrato sulla sua carriera e sui concerti che post pandemia stanno riprendendo in tutto il mondo. Gli era stato anche affibbiato un flirt con Elisabetta Gregoraci, ex inquilina del Grande Fratello Vip. Storia che non è stata mai smentita né confermata da nessuno dei due protagonisti.

I tre ragazzi de Il Volo continuano a strabiliare il pubblico di ogni età e ogni Nazione con la loro musica, portandola al di fuori dei confini italiani.

Al 5 giugno di quest’anno risale l’ultimo concerto del trio musicale, svoltosi all’ Arena di Verona come omaggio al grande compositore scomparso il 6 luglio 2020 Ennio Morricone. Le date del loro tour internazionale sono state rimandate all’estate dell’anno prossimo.