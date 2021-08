Jennifer Lopez stupisce sempre di più i suoi fan, la cantante fa strage di cuori. La sua perfezione domina la scena.

Jennifer Lynn Lopez meglio conosciuta come J.Lo è una delle artiste più amate al mondo, la donna è emersa dal nulla e nonostante le difficoltà in cui viveva ha reso la sua vita meravigliosa.

Nasce nel 1969 nel Bronx (Stati Uniti), un quartiere che non ha bisogno di tante presentazioni, J.Lo è riuscita a ad emergere grazie la danza, sua unica via di fuga in quell’inferno in cui viveva.

Dopo mille provini e tanto allenamento Jennifer raggiunge il successo interpretando Selena, protagonista del film, una cantante latino-americana uccisa e ventitré anni dalla manager che aveva licenziato. Da quel momento J.Lo inizia a far parte di quella schiera di Hollywood che conta, party esclusivi, soldi a palate e una notorietà mondiale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Costanza Caracciolo, stuzzica la fantasia. Quel pensiero fisso da un senso alla giornata. Bellissima – FOTO

Jennifer, la donna che ha il mondo ai suoi piedi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Federica Panicucci la mostra a tutti, è perfetta così com’è. Fan sbalorditi – FOTO

Jennifer Lopez è una forza della natura, canta, balla, recita e non ha mai deluso le aspettative di nessuno. Il pubblico la ama non solo per la sua bellezza esteriore ma anche per quella interiore, è una donna molto affabile, che ricorda sempre le sue umili origini.

Su Instagram conta un seguito di 172mila follower, la ballerina ama postare foto e video delle sue giornate trascorse un pò a lavoro ed un pò in totale relax. L’ultimo scatto ha fatto impazzire tutti, Jennifer indossa un body giallo fosforescente, l’indumento è tutto forato e lascia immaginare la perfezione del suo seno.

La cantante è una donna che ha il mondo ai suoi piedi, è considerata una delle donne più amate ed attraenti del paese, nessuno le riesce a resistere ed è consapevole del suo fascino.

Jennifer si è imposta nel mondo dello spettacolo con grinta, tenacia e voglia di vincere. Ha vinto contro quel destino che per lei aveva in serbo solo dolore e sofferenza.