Il 31 agosto saranno 24 anni dalla morte di Lady Diana e la Rai ha voluto sorprendere i telespettatori con una serata interamente dedicata a lei

Lady Diana è stata sicuramente una delle principesse più amate del mondo. Aveva solo 19 anni quando venne ufficializzato il suo fidanzamento con Carlo, e non sapeva che la sua vita sarebbe cambiata così tanto ma soprattutto in un verso così tanto negativo. Infatti Carlo era innamorato della sua ex ragazza Camilla, con cui ha continuato a tradire Diana anche durante il loro fidanzamento e poco dopo il matrimonio. Diana ha sofferto tantissimo e per tanto tempo è stata sotto ai riflettori: da ragazzina timida, finì per diventare la protagonista della sua storia.

Dopo 24 anni la morte di Lady Diana, arriva un nuovo documentario Rai

La storia di Diana ha avuto un epilogo terribile, il peggiore in assoluto e per certi versi quasi inaspettato: Diana è morta a soli 36 anni a Parigi, a causa di un incidente stradale. Lei e Carlo si erano lasciati da diversi anni e avevano intrapreso due vite separate, lei da un po’ di mesi era riuscita finalmente a ritrovarsi e a rimettersi in sesto, era riuscita a capire cosa voleva fare nella vita dopo la fine del suo matrimonio. Sono trascorsi 24 anni da quella tragica notte, o meglio, il 31 agosto saranno ufficialmente passati e per l’occasione la Rai ha deciso di preparare un nuovo documentario su una delle principesse più amate e discusse di sempre. Laura Chimenti si occuperà di tutto: il documentario seguirà trent’anni di storia, quelli che l’hanno vista protagonista della scena mondiale, e andrà in onda in prima serata su Rai Uno la sera del 31 agosto.

Sono trascorsi 24 anni dalla sua morte e dopo tutto questo tempo Diana Spencer non è mai stata dimenticata: nonostante la sua breve vita, è riuscita a lasciare un segno indelebile nel tempo.