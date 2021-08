“Love is in the Air” anticipazioni 27 agosto: il piano di Aydan

Love is in the Air è pronto a sorprenderci con nuove meravigliose avventure. Nel prossimo episodio vedremo Aydan trasferirsi a casa della zia di Eda…

Love is in the Air è giunto all’ultimo episodio della settimana e i colpi di scena non mancano, soprattutto dopo quello che è accaduto ad Aydan. La donna, che non esce di casa da diversi anni, ha scoperto che suo marito al di fuori di casa loro ha avuto una vita entusiasmante e piena di cose inaspettate. Infatti il padre di Serkan l’ha tradita con la sua segretaria e lei è disperata: non si aspettava una pugnalata alle spalle del genere da parte dell’uomo che ama.

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata

Aydan ha avuto una crisi quando ha scoperto di suo marito e l’unica persona che l’è stata vicino in quel momento è stata la zia di Eda. Nonostante questo, lei ci ha tenuto a specificare che vuole Serkan lontano da sua nipote. Intanto Aydan si trasferisce a casa della donna per superare questo periodo così difficile della sua vita, e ha intenzione di approfittare di questo momento per riuscire a far riavvicinare Eda a suo figlio. Intanto ha da ridire sul modo che la zia di Eda ha di gestire la casa e questo le da molto fastidio, ma cerca di fare un respiro profondo ogni volta e di contare fino a dieci prima di arrabbiarsi, cercando di comprendere che non sta vivendo un momento affatto facile.

Riuscirà a funzionare il piano della madre di Serkan? Per scoprirlo non ci resta da fare altro che attendere il prossimo episodio che andrà in onda domani.