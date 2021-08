Martina Colombari a tratti sviene, troppe emozioni non riesce a sostenerle, cosa succede all’ex Miss Italia?

Martina Colombari è più bella che mai, la sua estate procede a gonfie vele ed ogni attimo è unico per sorridere alla vita. In compagnia di suo marito, del figlio e degli amici vive giornate all’insegna del divertimento e della spensieratezza.

Nel tempo la bellezza di Martina è cambiata, diventata famosa per aver vinto il concorso di bellezza Miss Italia nel 1991, negli anni è cresciuta fiorendo come una donna, affascinante, desiderata, straordinaria.

Amatissima da suo marito Alessandro Costacurta (ex calciatore) e dal figlio Achille, l’ex modella vive felice nella consapevolezza di aver realizzato i suoi sogni e che realizzerà a breve molti atri progetti.

Sarà un anno lavorativo davvero intenso per Martina che ha in serbo molte sorprese per i suoi fan.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Elena D’Amario, il bikini va giù e si vede tutto. Che macello, web in tilt – FOTO

Martina è confusa e felice, ma cosa succede?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Colombari (@martycolombari)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini, dopo anni si scopre la verità sulla fine della storia

Martina Colombari ha all’attivo su Instagram 1 milione di follower, tutti i suoi amici virtuali la seguono con interesse e si tengono aggiornati grazie alle sue foto e alle sue storie pubblicate sulla piattaforma.

Gli ultimi scatti hanno creato un pò di scompiglio, la didascalia: “ Vivere….Vivere a colori !!!

( sfuocata confusa felice)” ha destato qualche preoccupazione per il confusa. Ma nulla di grave sembra essere accaduto.

Martina è sorridente come sempre ed indossa uno splendido abito lungo coloratissimo che mette allegria e gioia solo a guardarla. I capelli biondi e corti tirati all’indietro ai lati scoprono il suo viso meraviglioso e perfetto.

I fan hanno commentato la foto con piacere, “Sei un arcobaleno, sei magia pura” scrive un fan, “Sei un emozione unica, ogni giorno sono qui per te”, risponde qualche altro.

Martina è una donna molto energica, il suo animo è colorato come il vestito che indossa. Ama stare all’aria aperta e fare sport, ama avventurarsi nei boschi per godere del creato che la circonda. Spesso si ritaglia momenti per se stessa, si ricarica ed è pronta ad affrontare la giornata con il sorriso sulle labbra.