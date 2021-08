Per Flavio Briatore le vacanze continuano e i suoi compagni di viaggio hanno conquistato il web, insieme sono unici

L’imprenditore di fama internazionale Flavio Briatore è ancora in vacanza e su Instagram non perde occasione di condividere con i fan alcuni momenti delle sue giornate. Dopo un giro in Sardegna e un salto a Monte Carlo, attualmente il dirigente sportivo si trova in Grecia.

E’ stato lui ad annunciarlo ai suoi amici sui social attraverso dei post che stanno già facendo il giro del web.

Flavio Briatore e il dolce abbraccio che scatena il web – FOTO

Anche in questa occasione non è da solo. A fargli compagnia c’è suo figlio Nathan Falco e a quanto pare la sua ex moglie Elisabetta Gregoraci. I tre sembrano la famiglia del mulino bianco e il web impazzisce per loro.

Sono in tanti a chiedersi se tra l’ex gieffina e l’imprenditore ci sia ancora qualcosa, soprattutto dopo le varie dichiarazioni della Gregoraci quando era all’interno della casa più spiata d’Italia.

Ufficialmente sono separati, ma è una dato di fatto che i due passino molto tempo insieme. In vacanza, a Monte Carlo, con e senza Nathan. Non perdono occasione di pubblicare foto sui social come se fossero una vera coppia.

L’ultimo post di Briatore, però, è dedicato al figlio. I due si mostrano in un abbraccio dolce e genuino. Sono due gocce d’acqua e i fan lasciano subito qualche commento e like.

“Che meraviglia che siete” scrive qualcuno e poi ancora “Ormai Briatore junior sta per raggiungere il papà”.

Nonostante tutto, Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco sono una famiglia e come tale si comportano. Sempre insieme, uno accanto all’altro, il trio si supporta e i tre si sostengono a vicenda. Dopo tutti questi anni i fan impazziscono per loro e non perdono occasione di seguirli.