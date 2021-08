“Sei il paradiso”, Mercedesz fisico coriaceo sfida le latitudini: l’essenza di una bellezza ad alta quota – FOTO

Mercedesz è un vero e proprio paradiso di donna dalle infinite arterie di sensualità. Irraggiungibile ad alta quota.

La web influencer più appetibile del momento è senz’altro la bella e dinamicissima, Mercedesz. La figlia d’arte dell’attrice più appetibile e hard del panorama dello spettacolo anni ’80-’90 è tra le bellezze preferite dai suoi fan su Instagram.

Con i suoi 775 mila followers al seguito fa della propria arma vincente un fascino senza eguali, caratterizzato da tanti punti di sensualità a suo favore.

Il primo fra tutti è quel look sontuoso di capelli platino, espressione di una bellezza paradisiaca, più unica che rara nel mondo social. D’altro canto la sua vita è stata rappresentata da tanti segni negativi che ne hanno compromesso il rapporto con la madre.

Tuttavia il tempo dell’amore non è stato clemente con lei, come se non bastasse, portando Mercedesz lontano da colui che credeva fosse il centro dei suoi pensieri, il principe azzurro per eccellenza, Lucas Peracchi

Mercedesz tra sogno e realtà: un paradiso che toglie il fiato

