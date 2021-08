Nicolò Zaniolo torna al gol: la reazione dopo la rete è emozionante

Il fuoriclasse giallorosso ha avuto una reazione incontrollata al momento del gol. Un’emozione che non è riuscito a contenere.

Nicolò Zaniolo, questa sera, è stato uno dei protagonisti assoluti della gara che ha visto la Roma passare il turno contro il Trabzonspor.

Dopo la partita d’andata giocata in Turchia con il risultato in favore dei giallorossi per 2 a 1, all’Olimpico la squadra di Josè Mourinho si è imposta 3-0 su Hamsik e compagni.

Quindi qualificazione assicurata per la Roma che domani alle ore 13:30 assisterà ai sorteggi per la prima edizione della Conference League.

A mettere al sicuro il risultato le reti di Cristante, Zaniolo ed El Shaarawy.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> Champions League, i sorteggi: quali sono le avversarie delle italiane – LA DIRETTA

Reazione commovente di Zaniolo dopo il gol

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da IlRomanismo_1927 (@ilromanismo_)

Nicolò Zaniolo ha messo la firma sul secondo gol: il gioiellino giallorosso parte in profondità e riceve palla, la difende dall’attacco di un difensore avversario e quasi in scivolata batte Cakir.

Grande emozione per Zaniolo, da poco diventato papà di Tommaso, avuto dalla sua ex fidanzata Sara Scaperrotta.

Il numero 22 giallorosso non è riuscito a trattenere le lacrime e dopo la rete si è lasciato andare a un pianto liberatorio.

Il trequartista della Roma reduce dal doppio infortunio al ginocchio, non segnava dal 22 luglio 2020, nel match contro la Spal all’Olimpico.

Zaniolo dopo il gol si è inginocchiato a terra ed è scoppiato a piangere, subito i suoi compagni lo hanno sommerso, sapendo cosa ha passato a causa dei due infortuni al crociato di entrambi i ginocchi che l’hanno tenuto lontano dal campo troppo a lungo perdendosi anche l’occasione di alzare la Coppa Europea a Wembley, conquistata dall’Italia lo scorso 11 luglio.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> Roma-Trabzonspor: le pagelle e il tabellino della partita di ritorno

Un momento molto toccante per i tifosi giallorossi e non solo, una rete che ha portato la Roma a passare il turno ma che ha anche visto il suo gioiello tornare ad esultare.