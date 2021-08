Nina Moric ipnotizza i fan. Così non si era mai vista, senza parole – FOTO

Nina Moric sbalordisce tutti, così non si era mai vista, ogni volta è un colpo al cuore. La sua bellezza è senza tempo.

Nina Moric è una modella di origini croate, nasce in una famiglia di illustri professionisti, il padre è un noto matematico la madre un’economista di tutto rispetto, ha una sorella più grande. Nina ha più volte dichiarato di non avere nessun rapporto con la famiglia da diversi anni, evidentemente i genitori avrebbero voluto per lei un futuro diverso, più accademico e non artistico.

La modella soffre molto, è sola e la sua unica ancora di salvezza è suo figlio Carlos, avuto con l’ex fotografo dei vip Fabrizio Corona. Quello che non va proprio giù alla sua famiglia è che sia una donna divorziata e la madre non riesce a soprassedere sul fallimento del sacro vincolo del matrimonio.

Nina è diventata famosa in Italia verso gli anni 90, quando incontra il suo ex marito Fabrizio Corona, che l’aiuta a calcare le passerelle più importanti del mondo. Al momento Nina è opinionista in diversi programmi televisivi, fotomodella ed influencer su Instagram.

Nina stupisce tutti, la sua foto è spettacolo puro

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nina Moric (@nina__moric)

Nina Moric è una modella e fotomodella molto affermata, nell’ultimo periodo è il volto di moltissimi brand di successo a livello internazionale. Su Instagram è seguita da 661mila follower, segno del fatto che la showgirl croata è amata ed apprezzata da moltissime persone.

Le sue foto spesso e volentieri lasciano senza fiato, il suo ultimo scatto che la ritrae seduta su un muretto di pietre con in dosso una tuta che si mimetizza alla location, la smosso l’animo di molte persone.

In tantissimi hanno commentato lo scatto in stile cartone animato, “Sei meravigliosa” qualcuno scrive, “La tua bellezza è per me motivo di conforto” risponde ancora un fan.

Nina fa il pieno di commenti e di cuoricini, il pubblico la ama e non vede l’ora di ritrovarla in televisione.

Fisico statuario, bellezza travolgete, sensualità imparagonabile, Nina Moric è il sogno proibito di moltissimi italiani e non solo.