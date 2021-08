La bellissima EliGreg ha pubblicato uno scatto sensazionale. Modella intramontabile, festeggia così il suo traguardo.

Elisabetta Gregoraci resta indiscutibilmente una delle donne più belle e affascinanti del nostro panorama nazionale.

La bellissima calabrese sta collezionando successi e soddisfazioni personali che le valgono l’affetto incondizionato del pubblico.

A consacrarla è stata la sua ultima partecipazione al ”Grande Fratello Vip”, con un cachet da nababbi la sua presenza nella casa ha assicurato il successo della trasmissione di Alfonso Signorini ma ha anche portato ancora più visibilità a Elisabetta.

In molti, infatti, la conoscevano per il gossip e per il suo personaggio ma in pochi conoscevano la sua persona e quella semplicità che si nasconde dietro una vita di lusso.

EliGreg e il suo scatto d’autore

In questa occasione, la bellissima Elisabetta Gregoraci, ha voluto ringraziare i suoi followers per il traguardo che le hanno permesso di raggiungere, ossia quello di 1,9 milioni di followers.

L’ha fatto con una foto sensazionale: uno scatto in bianco e nero dove mostra le sue gambe lunghissime e il suo fisico da urlo.

Lo fa con una fotografia in bianco e nero nella quale indossa un paio di pantaloni attillati bianchi, decolleté nere, maglietta scollata che mette in risalto il suo lato A e un grande cappello anni ’50.

I fans sono letteralmente impazziti alla vista di questo scatto d’autore che mette in mostra tutte le sue doti da modella.

L’ex moglie di Briatore riceve così, nel giro di pochi minuti, migliaia di like e centinaia di commenti di elogio e apprezzamento per una delle donne più belle d’Italia.