Selvaggia Lucarelli non finisce più di pubblicare foto della sua vacanza in Sicilia, una più bella dell’altra, ma l’ultima le batte tutte

Da tutti conosciuta per il suo caratterino, sempre pronta a dire la sua e portare avanti un argomento se ritenuto necessario. Piena di energia, solare, versatile e mai fuori posto.

Stiamo parlando di Selvaggia Lucarelli, giornalista e opinionista, che non riesce proprio a stare zitta in certe occasioni e con molti ha un rapporto incandescente. Molto attiva anche sui social, ultimamente ha condiviso con i fan alcuni scatti della sua vacanza in Sicilia.

Selvaggia Lucarelli, vestito a fantasia e posa sensuale – FOTO

Seguita da un milione di follower, Selvaggia Lucarelli non perde occasione di usare i social per pubblicare molte segnalazioni che le arrivano dalla gente comune riguardo a temi ambientali, sociali o politici.

Nell’ultimo mese però la giornalista si è dedicata completamente alla sua famiglia, su Instagram ci sono le foto delle sue vacanze, ancora in corso.

Una delle ultime è stata scattata a Trapani, precisamente a Custonaci dove l’opinionista si è fatta fotografare accanto ad una capanna ed ha scritto con ironia: “Non sto pensando di fondare una comunità”.

Indossa un vestito lungo a fantasia, i capelli sono sciolti e la posa è accattivante. Divina in tutta la bellezza dei suoi quarantasette anni da poco compiuti.

“Sposami” qualcuno commenta sotto al post e poi ancora “Sembri una bellissima indiana” aggiunge qualcun altro. Ed è subito pioggia di like per la giornalista più temuta di sempre.

Dopo una sosta a Trapani, Selvaggia e la sua famiglia sono arrivati a Palermo. Ancora qualche giorno e la giornalista tornerà attiva del tutto, alla scoperta di nuovi casi da raccontare e persone da supportare. I fan non vedono l’ora di rivederla alle prese di “Ballando con le stelle”, il programma più seguito di sempre.