La grande attesa è finita: rilasciato il trailer di “Spider-Man: No Way Home” che in poche ore ha mandato in delirio milioni di fan

Milioni di visualizzazioni in pochissime ore per l’attesissimo trailer rilasciato da Marvel e Sony di “Spider-Man No Way Home” che vedrà protagonista uno dei supereroi più amati. Una pellicola particolarmente attesa per gli appassionati che rivedranno sullo schermo Tom Holland nei panni di Spider-man alle prese con la rivelazione della propria identità. Al termine di “Spider-Man Far From Home”, uscito nel 2019, Peter Parker viene smascherato e il mondo intero a conoscenza di chi si cela davvero dietro l’uomo ragno. Il nuovo sequel riprenderà proprio da quel momento.

LEGGI ANCHE -> Il significato di “Visiting Hours”, a chi è dedicato il nuovo singolo di Ed Sheeran

I grandi ritorni in Spider-Man: No Way Home, il web si scatena

“Non siete pronti“, così l’attore Tom Holland aveva cercato di preparare milioni di persone, in attesa di poter finalmente dare uno sguardo alle prime immagini del film. Il loro desiderio è stato accontentato e il primo trailer di “Spider-Man: No Way Home” ha scatenato in poche ore il caos sul web.

Peter Parker è alla ricerca di una soluzione subito dopo la rivelazione della sua identità. La volontà di trovarla lo porta da Doctor Strange, interpretato da Benedict Cumberbatch, che ritrova Spider-Man dopo gli eventi accaduti in Avengers Endgame. La sua richiesta sarà esaudita ma porterà con sé numerose conseguenze.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> “Uomini e donne”, le prime anticipazioni: le novità e la data d’inizio

La Fase 4 del Marvel Cinematic Universe girerà attorno al concetto di multiverso, già accennato nelle serie “WandaVision” e “Loki” rilasciate sulla piattaforma Disney+. Le azioni di Doctor Strange in “Spider-Man: No Way Home” porteranno i protagonisti a fare i conti con una serie di ritorni e vedranno Peter Parker faccia a faccia con i suoi nemici storici.

Il primo trailer del film, che uscirà nelle sale cinematografiche il 17 dicembre, si conclude con il ritorno di Alfred Molina nel panni di Doctor Octopus. Torneranno i nemici, ora gli appassionati Marvel si domandano se ad apparire sullo schermo ci saranno anche Tobey Maguire e Andrew Garfield, che hanno interpretato l’uomo ragno in passato.

LEGGI ANCHE -> “Ballando con le stelle”, il nome fenomenale nel cast: Milly Carlucci vuole sbalordire

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tom Holland (@tomholland2013)

“Ve l’avevo detto che non eravate pronti“, ha scritto Tom Holland pubblicando il trailer dell’attesissimo film che si prospetta già campione d’incassi.