Aida Yespica ha procurato diverse mal di testa ai followers: la showgirl ha postato uno scatto in cui indossa un costume che lascia poco spazio all’immaginazione.

Aida Yespica non smette di regalare sogni di mezza estate alla sua platea di ammiratori. La 39enne è in uno stato di forma invidiabile e sta pubblicando scatti incandescenti su tutti i canali social. Ovviamente Instagram è la pista preferita della venezuelana: sul servizio di rete sociale più popolare del momento posta fotografie eccezionali.

La nostra Aida, stando a quanto si legge nelle didascalia e nelle descrizioni dei suoi post, è in vacanza in Sicilia. La modella e showgirl ha fatto un grandissimo regalo a tutti condividendo una foto in cui indossa un costume che non è legale e che lascia poco spazio all’immaginazione: si vede praticamente tutto.

Aida Yespica, costume meraviglioso e illegale: che bomba

Direttamente dalle vacanze, Aida sta regalando scatti magnifici. La modella, poco fa, ha postato una fotografia in cui è distesa comodamente su una moto d’acqua. La nativa di Barquisimeto avrà fatto sicuramente un bellissimo giro. La classe 1982 indossa un costume che è decisamente vietato ai minori.

Il suo corpo così in bella vista manda in orbita i seguaci. Tutte le sue forme sono meravigliose e fanno letteralmente innamorare i seguaci. Il costume tende a mettere in risalto le sue gambe da infarto. Lo stacco di coscia è totalmente senza senso. Il post ha già raccolto più di 10mila cuoricini. “Uno schianto”: queste due parole di un utente riassumono al meglio la “bontà” dell’immagine pubblicata dalla venezuelana.

Le vip, in questa caldissima estate del 2021, si sono sfidate a colpi di scatti sexy sui social network: Aida sta sicuramente in lotta per un’ipotetica vittoria.