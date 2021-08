Veronica Ruggeri è ancora in vacanza e su Instagram sfoggia un bikini mozzafiato, i fan implodono. Tra questi uno in particolare

“Le Iene” stanno per tornare ma c’è chi ancora è in vacanza a godere gli ultimi giorni di relax e tranquillità. Tra questi c’è Veronica Ruggeri, una delle presentatrici del programma che dal 2013 regala al pubblico grandi performance.

L’abbiamo conosciuta nel 2012 come conduttrice di una serie di spettacoli con protagonisti i comici di “Zelig”, poi la svolta. Oggi è una iena e come tale riesce sempre a cogliere quel particolare mancante.

Veronica Ruggeri, bikini nero e sorriso strepitoso – FOTO

Seguita da quasi seicentomila follower, Veronica Ruggeri è molto attiva sui social dove condivide con i fan alcuni momenti della sua giornata. Da sola o in compagnia, mostra tutta la sua spontaneità e semplicità.

Negli studi di Mediaset ha conosciuto l’amore della sua vita, uno dei suoi colleghi è diventato il suo fidanzato. Stiamo parlando di Nicolò De Deviitis ed è proprio insieme a lui che la iena si gode gli ultimi giorni di sole in quel di Formentera.

I due sono una coppia meravigliosa si supportano e sostengono a vicenda, ma sanno anche prendersi in giro proprio come è successo per l’ultima foto pubblicata dalla Ruggeri.

La giornalista ha postato uno scatto in bikini, in una posa molto sensuale. Il sorriso sempre con lei e come didascalia: “Stay” ed un pesce palla accanto alla scritta.

Il primo commento che salta all’occhio è proprio quello del suo fidanzato che chiede ironizzando: “Poi mi spieghi il significato del pesce palla”. Poi una serie di complimenti per Veronica come: “Bella come poche” e poi ancora “Sirenetta”.

Il pubblico non vede l’ora di rivederla alle prese con casi da risolvere e storie da raccontare. In bikini è adorabile, ma con la divisa da iena lo è ancora di più.