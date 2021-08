Alessia Macari, il primo piano sul décolleté fa impazzire il web. L’ex Ciociara di “Avanti un Altro” esplode di sensualità in bikini: curve esagerate

Uno dei personaggi più indimenticabili di “Avanti un Altro!” è senza dubbio Alessia Macari, che con la sua bellezza mediterranea ha fatto girare la testa a milioni di spettatori. Nel cast del famoso “Minimondo” del quiz irriverente, ha conquistato il pubblico con la sua simpatia e l’indiscutibile prosperosa avvenenza.

Ottiene molta notorietà, tanto da essere selezionata per partecipare alla prima edizione del “Grande Fratello Vip“, vinta proprio dalla “Ciociara”. In seguito al primo posto nella casa più spiata di Italia, si concentra principalmente sui social, diventando un’influencer di successo. Su Instagram sfiora il milione di followers, che delizia con scatti all’insegna del sex appeal, che suscitano grande riscontro sul web.

Proprio in questo periodo si trova particolarmente al centro dell’attenzione dei fan, dopo aver dichiarato di essere in dolce attesa insieme al calciatore Oliver Kragl, sposato nel 2017. Il pancino cresce, e non per questo Alessia Macari rinuncia alla seduzione: l’ultimo scatto condiviso sul web è una vera esplosione di sensualità.

Alessia Macari, le curve sono incontenibili

Alessia Macari trascorre momenti di trepidazione e felicità insieme al marito, in dolce attesa del loro primogenito. La gravidanza rende ancora più radiosa l’influencer, che abbraccia il cambiamento del suo corpo con estrema gioia. La coppia è felice e in cerca di una nuova casa che possa accogliere il futuro della loro famiglia, che aumenterà i componenti tra dicembre e gennaio, periodo in cui è stimato il parto.

L’influencer da 1 milione di followers dimostra di brillare di una bellezza rinnovata ed inedita, sempre contraddistinta dall’innegabile sensualità della sua silhouette. Un perfetto equilibrio delle forme, nel suo caso generose, che vedono spuntare una nuova curva, quella della pancia, sempre più pronunciata. Nulla che spaventi Alessia Macari, che non solo accetta di vedere cambiare la linea del suo corpo, ma non rinuncia a sfoggiarlo, per la felicità dei fan ammirati.

L’ultimo scatto condiviso su Instagram è una bomba di seduzione, in un primo piano che rivela lo sguardo profondo e l’esplosivo lato A, incontenibile nel suo bikini: favolosa.