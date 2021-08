La bella influencer Alessia Prete ha condiviso una serie di foto e video che la ritraggono in barca nel mare della Sicilia

Alessia Prete si trova in vacanza in Sicilia con il suo fidanzato. Ha condiviso una serie di foto che la ritraggono a bordo di una barca al largo di Scopello, Faraglioni in Sicilia. Intanto in barca si gusta un arancina per pranzo. Nella didascalia scrive infatti:”Un’arancina a pranzo, ed una vista mozzafiato”. Prima di andare in Siclia i due sono stati in montagna a Cervinia e persino a Monopoli. Hanno girato molto in questa estate bollente.

Alessia Prete sempre più innamorata del suo Davide

L’influencer nelle stories riprende il fidanzato mentre mangia arancini, cassata, e gnocchi al pistacchio. Lui mangia di gusto e lei lo guarda con gioia. Infatti in una delle stories ha scritto la bella influencer:”Mi dissero che per farlo innamorare dovevo farlo mangiare. ma ogni volta che mangia m’innamoro io”. Il compagno è un’imprenditore genovese e perciò lei va spesso a Genova da lui seppure lei vive a Milano. Ha anche da poco acquistato una casa nella città lombarda, per via del lavoro.

Quindi anche se il resto dell’anno vivono andando avanti e indietro, d’estate possono godersi le vacanze insieme viaggiando in posti magnifici. Hanno girato anche le 5 terre, Manraola, Porto Venere, Monterosso, Portofino e persino Santa Margherita. I due stanno ormai insieme da diverso tempo e la loro storia va a gonfie vele. Forse nel loro futuro ci potrebbe essere una famiglia non troppo lontano. Lei ha anche terminato i suoi studi all’Università e continua a lavorare come influencer sui social. Ha 364 mila followers che non sono pochi. Lui ha il suo lavoro e quindi tutto è incastrato bene.

L’unica domanda da porsi è dove vorranno costruire il loro futuro. A Genova dove vive lui? oppure a Milano dove lavora lei? Staremo a vedere chi dei due si trasferirà dall’altro. Per il momento si godono una relazione stabile ma senza impegno importante come una convivenza 24 ore su 24. Ogni cosa ha il suo tempo, per il momento tutto sembra funzionare tra di loro così come è.