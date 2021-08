Antonella Mosetti si mette in posa per qualche scatto ed esce tutto – FOTO

La Mosetti ha condiviso una serie di foto su instagram mentre è sdraiata su un divanetto, non si accorge che fuoriesce qualcosa

Antonella Mosetti ha condiviso delle foto su instagram ed è bellissima. Indossa un copricostume nero e un bikini sotto. La showgirl è seduta su un divanetto a Baia Sardinia e mentre scatta il seno prorompente fuoriesce dal copricostume. I commenti dei fan non tardano ad arrivare:”La regina dell’estate in tutto il suo splendore”, “La tua bellezza è smisurata”.

Antonella Mosetti e l’estate calda in Sardegna

L’estate della bella Mosetti è stata tutta un ballo, mare e cene. Ha condiviso moltissimi contenuti con i suoi followers dove mostra luoghi incantevoli dove ha trascorso le giornate. Ma durante l’estate ha anche lavorato la Mosetti, ha infatti partecipato ad una serata di Cabaret a Le Tonnare di Stintino Beach Resort. Ma la bella showgirl ha trascorso del tempo anche a Capri per il suo compleanno che cadeva ai primi di agosto. Per la Mosetti è stata un estate fantastica e produttiva, è anche uscita anche una hit estiva. La vita della Mosetti è stata sempre sotto i riflettori.

Oggi un pò meno in televisione e un pò di più su instagram dove condivide ogni momento della sua vita. Molti se la ricordano ai tempi di Non è la rai nel 1993. In molti ancora oggi la seguono e apprezzano. Lei è rimasta bellissima come allora, certo con qualche ritocchino, ma sempre molto bella. Adesso intrattiene e si esibisce in balletti su instagram e tik tok. In televisione si vede poco, come opinionista da Barbara D’Urso a volte. Qualche anno fa ha partecipato al Grande Fratello Vip insieme alla figlia Asia Nuccetelli. La figlia dopo qualche tempo passato in televisione ha deciso di ritirarsi da questo mondo dedicandosi alla sua passione, che è l’equitazione.

La giovane era stata massacrata a livello mediatico a causa dei ritocchi estetici che si era concessa e al cambio look. Non tutti hanno apprezzato e l’hanno criticata. Lei non ha saputo mandar giù il boccone e ha deciso che il mondo dello spettacolo non faceva per lei. Anche sui social ha preferito mettere il profilo privato.