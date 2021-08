“Ballando con le stelle”, addio al “pezzo da novanta”: c’è l’annuncio – FOTO

Lo show della danza di Rai 1 “Ballando con le stelle” sta per ripartire con un “pezzo da novanta” in meno: c’è l’annuncio fatto da Milly Carlucci

“Ballando con le stelle” è l’ appuntamento fisso di Rai 1 con il mondo della danza, seguito da milioni di telespettatori in tutta la Penisola italiana. L’estate è ormai alle battute finali e si pensa già alla ripartenza di programmi come quello condotto da Milly Carlucci e altri dallo stesso fascino e presa.

La presentatrice 66enne di Sulmona però ha da poco fatto un annuncio che ha lasciato di stucco i fan della trasmissione della tv di Stato.

“Ballando con le stelle”, l’annuncio di Milly Carlucci sul clamoroso addio

In questi giorni si era vociferato del clamoroso addio di Raimondo Todaro allo show di Rai 1. Il ballerino e coreografo è una colonna portante di “Ballando” visto che è presente all’interno del cast dal 2005.

Tuttavia c’è stata una diatriba tra lui e la padrona di casa e già l’approdo del 34enne siciliano alla concorrenza ovvero al talent “Amici” di Maria De Filippi aveva fatto diventare la situazione oltremodo tesa. La Carlucci è stata intervistata dal settimanale “DiPiù“, mettendo a tacere tutte le voci.

“Al di là delle modalità con cui si è consumato questo addio, ripeto quello che ho già detto, ovvero che gli auguro un grande in bocca al lupo – ha esordito Milly -. Ora non ci penso più, stiamo facendo i casting per prendere nuovi ballerini. Inoltre sta per partire Ballando on the Road, lo spettacolo itinerante di Ballando con le Stelle. In quell’occasione sceglieremo sia ballerini amatoriali da lanciare sia nuovi professionisti da inserire”.

La padrona di casa “Ballando” ha così concluso la sua dichiarazione a proposito dell’addio di Raimondo Todaro: “Nella vita si va avanti, l’importante è non perdere mai l’entusiasmo”.

Inoltre come ballerino per una sera ci potrebbe essere Marcell Jacobs, il centometrista, fresco di medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020, che sarebbe proprio un bel colpo per lo show della danza.