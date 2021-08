Barbara D’Urso, versione multi pose. Scatti davvero proibiti. Fan in estasi FOTO

Barbara D’Urso ha sconvolto tutti con i suoi scatti davvero hot, la conduttrice è senza freni e si lascia coccolare dall’acqua.

E’ sempre più spinta Barbara D’Urso che a 64 anni sfoggia un fisico da capogiro, le sue forme mediterranee tengono incollati i fan allo schermo dello smartphone che sognano ad occhi aperti.

La conduttrice si concede gli ultimi giorni di vacanza e di relax prima di ritornare a battagliare in televisione come suo solito, quest’anno però la sua presenza su Canale 5 è stata ridimensionata ed in parte rimpiazzata da altri nomi illustri dello spettacolo.

Barbara sembra aver preso di buon grado le nuove decisioni in casa Mediaset e non pensandoci troppo su si è goduta l’estate con la famiglia, gli amici e qualche drink in compagnia. L’abbiamo vista in posti meravigliosi bearsi di quanto la circondava, ora è carica più che mai e non vede l’ora di ricominciare.

Barbara non bada alla posizione e si fa vedere come vuole

