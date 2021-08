Terribile incidente stradale: spezzata la vita di un ragazzo di soli 17 anni

Nel pomeriggio di ieri, un ragazzo di soli 17 anni è deceduto in un drammatico incidente stradale avvenuto in via Quintino Basso a Bergamo.

Un tragico incidente stradale è costato la vita ad un ragazzo di 17 anni. È accaduto nel pomeriggio di ieri a Bergamo. L’adolescente era alla guida della sua moto che, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, si è scontrata con un’auto condotta da un uomo di 77 anni. Un impatto violento che ha fatto sbalzare il giovane dalla sella della due ruote. Il personale medico del 118 lo ha trasportato d’urgenza in ospedale, dove, purtroppo, poco dopo è deceduto per le gravi ferite riportate. Illeso il conducente della vettura.

Bergamo, terribile incidente in moto: Isac muore a soli 17 anni

Un ragazzo ha perso la vita nel pomeriggio di ieri, giovedì 26 agosto, in un drammatico incidente stradale avvenuto in via Quintino Basso, nel quartiere Monterosso di Bergamo.

La vittima è Isac Trivella, 17enne residente nel capoluogo di provincia lombardo. Stando a quanto ricostruito, come riporta la redazione de Il Giorno, il giovane viaggiava sulla sua moto di cilindrata 50 quando, in procinto di svoltare a destra, ha impattato contro una vettura, una Toyota Yaris guidata da un 77enne. In seguito allo scontro, Isac è stato sbalzato dalla sella del mezzo a due ruote che è finita contro un paracarro.

Lanciato l’allarme, sul luogo della tragedia sono arrivati gli operatori sanitari del 118 che hanno avviato le operazioni di soccorso. Dopo le prime cure sul posto, il 17enne è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Qui i medici non hanno potuto far nulla per salvargli la vita: il cuore di Isac ha smesso di battere qualche ora dopo per le gravissime lesioni riportate nel sinistro. Illeso, ma sotto shock per quanto accaduto, riporta Il Giorno, il conducente della vettura coinvolta.

Oltre allo staff medico, sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Bergamo che hanno provveduto ai rilievi e gli accertamenti del caso per ricostruire con esattezza quanto accaduto e risalire ad eventuali responsabilità. Stando ad una prima ricostruzione, riferisce Il Giorno, l’incidente potrebbe essersi consumato in seguito ad una mancata precedenza.