Bianca Guaccero è davvero impaziente, ha dovuto dirlo a tutti e finalmente la verità è venuta a galla. Di cosa si tratta?

Bianca Guaccero non ce l’ha fatta ed ha dovuto dirlo a tutti, non poteva più nasconderlo e finalmente la verità è venuta a galla. Il pubblico ha gradito la comunicazione ed ora non sta più nella pelle.

L’estate di Bianca è quasi conclusa, l’abbiamo vista in posti meravigliosi sorseggiare drink, divertirsi e prendere il sole, dopo un anno difficile sia a livello lavorativo che di salute, una vacanza di assoluto relax era quello che ci voleva.

Bianca qualche mese fa ha contratto il covid, ha dovuto sospendere la conduzione del suo programma “Detto Fatto” in onda su Rai 2 ed è stata sostituita da Carla Gozzi, che con stile ed eleganza ha saputo regalare momenti davvero unici ai telespettatori.

Dopo una lunga attesa ecco che ci siamo

Bianca ha uno scoop per i suoi fan, “Detto Fatto” sta per tornare e non vede l’ora di ricominciare: “Ragazzi quest’anno più che mai i protagonisti sarete voi!!! Scrivete a dettofatto@rai.it oppure iscrivetevi a Rai casting sul sito Rai.it/raicasting vi aspettiamo in studio insieme alla nostra grande famiglia!!! Con tante novità per un anniversario importante! DETTO FATTO 10″.

La conduttrice è in gran forma, il riposo al mare le ha giovato parecchio ed ora non vede l’ora di ricominciare con la stessa carica, la stessa voglia di fare e lo stesso entusiasmo di sempre.

In moltissimi aspettavano questo momento ed hanno commentato il video di Bianca postato su Instagram con grande gioia, “Finalmente, era ora, mi sei mancata” scrive un fan, “Evvaiii non vedevo l’ora” risponde qualche altro.

La conduttrice è entrata nelle case degli italiani in punta di piedi e con grande educazione e simpatia ha conquistato il cuore di milioni di telespettatori.

Finalmente la vita di Bianca ritorna alla normalità superato il covid e qualche altro piccolo imprevisto, la conduttrice è pronta ad affrontare una nuova stagione televisiva più in forza ed in forma che mai.