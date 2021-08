Diletta Leotta ha incantato il web con una visuale mozzafiato. Le sue curve roventi hanno messo in ombra il panorama.

Diletta Leotta mette in ombra il panorama con la sua bellezza? La conduttrice ha ipnotizzato il popolo del web con uno scatto in cui le sue curve roventi sono in primo piano. Classe 1991, Diletta si trova in questi giorni a Venezia per una vacanza al fianco dell’amica Lorenza Di Prima con la quale si è mostrata nelle storie di Instagram radiosa come noi mai.

Da una puntata al Casinò di Ca’ Noghera a momenti trascorsi in taxi per la Laguna, agli attimi a Burano alla scoperta del Museo del Merletto, la conduttrice sportiva si sta godendo la magia della Serenissima scoprendone gli angolo più magici.

Immancabile una tappa al Peggy Guggenheim, noto museo di arte contemporanea, dove insieme all’amica si sta godendo la vista tra le suggestive opere esposte condividendole su Instagram. Proprio uno scatto ha catturato l’attenzione sia per il quadro mostrato, ma soprattutto per le curve roventi della conduttrice.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Elisabetta Gregoraci, la posa davanti allo specchio, la gonna è cortissima: infarto assicurato – FOTO

Diletta Leotta pazzesca: la visuale incanta il web

Per vedere l’ultimo scatto di Diletta Leotta, via su Successivo