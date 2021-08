Elisabetta Gregoraci, la posa davanti allo specchio, la gonna è cortissima: infarto assicurato – FOTO

Elisabetta Gregoraci ha condiviso una serie di foto e video nelle proprie Instagram Stories che hanno lasciato di stucco i suoi follower

La ex gieffina Elisabetta Gregoraci ha condiviso una serie di Instagram Stories, video e foto in cui ci racconta la sua giornata speciale durante la quale è stata ospite di uno spettacolo speciale con ospiti come Andrea Bocelli, Al Bano, Sinisa Mihajlovic, Carlo Conti, Enrico Ruggeri e Leonardo Pieraccioni.

La conduttrice televisiva si è anche scattata una foto con il tenore ma il pezzo forte è stata la sua immagine allo specchio prima della serata di beneficenza chiamata “Un mattone nel cuore”, promossa dall’associazione Olimpiadi del Cuore onlus di Paolo Brosio e che ha avuto luogo il 25 e 26 agosto.

Elisabetta Gregoraci, la foto davanti allo specchio con la gonna cortissima

